شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. حلاوة المولد النبوى "هدية" من والد أحد المشاركين للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاجئ المشاركون فى برنامج "كابيتانو مصر" بتواجد علبة حلاوة مولد النبى مع أحد أصحابهم الذى أكد لهم أنها هدية من والده بمناسبة الاحتفال بمولد النبى. وقام اللاعب بتوزيع الحلوى على المشاركين فى لقطة توحى بالمحبة والتألف بين اللاعبين الذين ينتمون لفريق واحد الذى يسود بينهم حالة من الحب.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.