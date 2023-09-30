اخبار الرياضه

إنجازات أفريقية تاريخية فى الطائرة و اليد فى سبتمبر 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات أفريقية تاريخية فى الطائرة و اليد فى سبتمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد شهر سبتمبر الجارى إنجازات على الصعيد الأفريقي فى الكرة الطائرة و كرة اليد سواء على مستوى الرجال أو الناشئات بحصول مصر على ألقاب جماعية.

 

حصد فراعنة الطائرة لقب افريقيا بعد غياب 8 سنوات

 

توج  منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى إختتمت بمصر يوم 13 سبتمبر الجارى  بالفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات ،وجاءت نتائج الأشواط كالتالى :( 25/22)،( 25/18)،(25/20 ), (25/22).

 

و نجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول فى فورمة المباريات، وهو اللقب التاسع في تاريخ الفراعنة .

 

202309090915321532.jpg

 

 

 

حصول ناشئات اليد على لقب أفريقيا و التأهل لبطولة العالم

 

كما توج منتخب ناشئات كرة اليد بلقب البطولة الأفريقية ا بتونس  يوم 23 سبتمبر الجارى بالفوز على نظيره الغينى بنتيجة 29/16 فى نهائى المنافسة ،وكان قد نجح منتخب ناشئات اليد فى تحقيق الفوز على نظيره النيجيرى بنتيجة 32/18 فى نصف النهائى.

 

واستطاع منتخب ناشئات كرة اليد التأهل لنصف النهائى بالفوز على الجزائر 30/18 فى دور ربع النهائى.

 

b74bff525f.jpg

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements