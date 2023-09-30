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شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات أفريقية تاريخية فى الطائرة و اليد فى سبتمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد شهر سبتمبر الجارى إنجازات على الصعيد الأفريقي فى الكرة الطائرة و كرة اليد سواء على مستوى الرجال أو الناشئات بحصول مصر على ألقاب جماعية.
حصد فراعنة الطائرة لقب افريقيا بعد غياب 8 سنوات
و نجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول فى فورمة المباريات، وهو اللقب التاسع في تاريخ الفراعنة .
حصول ناشئات اليد على لقب أفريقيا و التأهل لبطولة العالم
كما توج منتخب ناشئات كرة اليد بلقب البطولة الأفريقية ا بتونس يوم 23 سبتمبر الجارى بالفوز على نظيره الغينى بنتيجة 29/16 فى نهائى المنافسة ،وكان قد نجح منتخب ناشئات اليد فى تحقيق الفوز على نظيره النيجيرى بنتيجة 32/18 فى نصف النهائى.
واستطاع منتخب ناشئات كرة اليد التأهل لنصف النهائى بالفوز على الجزائر 30/18 فى دور ربع النهائى.
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