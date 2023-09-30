شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات أفريقية تاريخية فى الطائرة و اليد فى سبتمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد شهر سبتمبر الجارى إنجازات على الصعيد الأفريقي فى الكرة الطائرة و كرة اليد سواء على مستوى الرجال أو الناشئات بحصول مصر على ألقاب جماعية.

توج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى إختتمت بمصر يوم 13 سبتمبر الجارى بالفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات ،وجاءت نتائج الأشواط كالتالى :( 25/22)،( 25/18)،(25/20 ), (25/22).

و نجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول فى فورمة المباريات، وهو اللقب التاسع في تاريخ الفراعنة .