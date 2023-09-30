شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يهزم إشبيلية بهدف عكسي من راموس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أستعاد برشلونة حامل اللقب نغمة الانتصارات وتصدر مؤقتاً بفوزه الصعب على ضيفه إشبيلية 1-0 الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

ويدين برشلونة بفوزه إلى النيران الصديقة عندما سجل قطب الدفاع السابق للغريم التقليدي ريال مدريد والعائد إلى صفوف النادي الأندلسي المخضرم سيرخيو راموس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76.

وعاد النادي الكتالوني إلى سكة الانتصارات بعد تعثره أمام مضيفه ريال مايوركا 2-2 الثلاثاء الماضي، محققاً فوزه السادس هذا الموسم ورافعاً رصيده إلى 20 نقطة ومستعيداً الصدارة مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام المتصدر السابق جاره جيرونا الذي يستضيف ريال مدريد السبت في قمة المرحلة.

واستعد برشلونة بشكل جيد لرحلته الصعبة إلى البرتغال لمواجهة بورتو الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، عاد اشبيلية إلى سكة الهزائم بعد فوزين وتعادل، فمني بخسارته الرابعة هذا الموسم وتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

وتلقى إشبيلية الذي غاب عن صفوفه المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري بسبب الإصابة، خسارة مؤلمة قبل رحلته إلى هولندا لمواجهة أيندهوفن الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات للمسابقة القارية العريقة.

واندفع برشلونة منذ البداية نحو الهجوم، وسدد الدولي البرتغالي جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد، كرة قوية من داخل المنطقة ابعدها الحارس النرويجي أوريان نايلاند قبل ان يشتتها الدفاع (13).

ورد إشبيلية بتسديدة قوية لقائده لاعب الوسط السابق للنادي الكتالوني الكرواتي إيفان راكيتيتش ابعدها حارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيغن قبل أن يشتتها الدفاع (16).

وردت العارضة تسديدة لجواو فيليكس من مسافة قريبة اثر تمريرة بينية ذكية من مواطنه جواو كانسيلو (22)، ورأسية للمدافع الدولي الفرنسي جول كونديه من مسافة قريبة بجوار القائم الأيسر (28).

وانقذ لاعب الوسط الدولي غافي مرماه من هدف محقق بابعاده بصدره كرة للأرجنتيني لوكاس أوكامبوس من مسافة قريبة وهي في طريقها الى المرمى (30)، وسدد البلجيكي دودي لوكيباكيو من مسافة قريبة (32).

وكاد البرازيلي رافينيا يفعلها بتسديدة «على الطاير» بيسراه من مسافة قريبة لكن كرته تصدى لها الحارس نايلاند على دفعتين (34). وتعرض رافينيا إلى إصابة في الفخذ الايمن على اثر تسديدته فترك مكانه لفيرمين لوبيس (37)،وتردد ان الجناح البرازيلي قد يغيب شهراً عن الملاعب.

وأهدر لوبيس فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من لامين جمال على بعد مترين امام المرمى فهيأها لنفسه والتف وسددها برعونة بين يدي الحارس نايلاند (39).

وأهدر الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فرصة سهلة لأفتتاح التسجيل عندما تلقى كرة ذكية داخل المنطقة من كانسيلو فتباطأ في تسديدها وارتدت من الحارس نايلاند إلى ركنية (56) أنبرى لها الدولي الألماني إلكاي غوندوغان وكاد غافي يهز الشباك من خلالها برأسية فوق العارضة بسنتمرات قليلة (57).

وكاد راكيتيتش يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من الأرجنتيني إريك لاميلا مرت بجوار القائم الأيسر لتير شتيغن (74).

وأثمر ضغط برشلونة هدفاً عندما مرر فيران توريس، بديل جواو فيليكس، كرة عرضية تابعها جمال برأسه من مسافة قريبة ارتطمت بقدم المدافع المخضرم سيرخيو راموس وخدعت الحارس نايلاند (76).

ويلعب السبت أيضاً خيتافي مع فياريال، ورايو فايكانو مع ريال مايوركا، وريال سوسييداد مع أتلتيك بلباو.

ويلتقي الأحد ألميريا مع غرناطة، وألافيس مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع قادش، وريال بيتيس مع فالنسيا، على أن تختتم الإثنين بلقاء لاس بالماس مع سلتا فيغو.