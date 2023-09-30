اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 سبتمبر 2023

دوري أدنوك للمحترفين

الجزيرة - البطائح 17:20

خورفكان - الوصل 20:00

دوري الدرجة الأولى

جلف إف سي - مسافي 17:20

سيتي - الذيد 17:20

جلف يونايتد - مصفوت 17:20

الظفرة - دبا الحصن 17:30

بورنموث - أرسنال 18:00

مان يونايتد - كريستال بالاس 18:00

وولفرهامبتون - مان سيتي 18:00

توتنهام - 20:30

جيرونا - 20:30

سوسيداد - بلباو 23:00

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