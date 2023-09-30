الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكوى

شكا لاعبون لمسؤولين في أحد أندية المحترفين ضعف القدرات الفنية للمدرب، وعدم قيامه بإضافة أي جديد لهم، سواء في التدريبات أو المباريات، ما دفع المسؤولين إلى التأكيد على أن وقت التغيير اقترب بشدة.

دورة

علمت «الإمارات اليوم» عن توجه اتحاد لعبة جماعية لتنظيم دورة رباعية دولية في الإمارات، بدلاً من تنظيم معسكرات خارجية تتطلب كلفة مالية باهظة، وذلك ضمن جهود اتحاد اللعبة لتوفير الإعداد المطلوب للمنتخب، قبل استحقاق مهم مطلع العام المقبل.

استبعاد

استبعد مسؤولون في أحد أندية المحترفين فكرة التعاقد مع مدرب وطني، بديلاً للمدرب الأجنبي الحالي، الذي تتجه النية إلى إقالته في التوقف المقبل، إذ توجهت أنظار النادي إلى مدرب أجنبي سبق أن عمل في الدوري الإماراتي.

مدرب

وجه مدرب انتقادات حادة إلى إداري في أحد أندية المحترفين بعدما استدعاه لحضور مؤتمر صحافي في التوقيت غير المحدد له، مطالباً الإداري بأن يكون أكثر تركيزاً، خصوصاً أن المدرب كان يلقي محاضرة مهمة للاعبين عقب مباراة الفريق في الجولة الماضية من الدوري.

تراوري

أثنى مدرب العين ألفريد شرودر على لاعب الفريق عبدالكريم تراوري (18 عاماً)، على المستوى الذي قدمه مع الفريق أمام الشارقة، علماً أن المباراة مثلت الظهور الأول له ضمن التشكيلة الأساسية للعين على صعيد الدوري.

وقت

برر لاعب في نادٍ محترف عدم تقديمه المستوى الفني الجيد في الجولات الماضية للدوري، بأن مدرب الفريق كان يشركه بديلاً في دقائق المباراة الحرجة، بحيث لا يجد الوقت الكافي لتقديم أفضل مستوياته.

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