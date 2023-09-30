الامارات | «غولدن مايل» يحمل آمال «غودولفين» للفوز بسباق «إبسوم هانديكاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعوّل فريق «غودولفين» العالمي على المهر «غولدن مايل» بإشراف المدرب جيمس كمنغز، للظفر بلقب سباق «إبسوم هانديكاب» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1600 متر عشبي، ويجري اليوم على مضمار «رويال راندويك» الأسترالي العريق.

ويواجه «غولدن مايل» - المتوج العام الماضي بطلاً لسباق «كولفيلد غينيز» - تحدياً صعباً في إضافة انتصاره الثاني في سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين ينطلق في سباق مضمار «رويال راندويك» بقيادة الفارس بليك شين من البوابة 21 «قبل الأخيرة».

ويستند مهر «غودولفين» في «إبسوم هنانديكاب» إلى قدراته في الانطلاق بسرعة من البوابة والتمركز في الصدارة، وقادته سابقاً في مسيرته للفوز مرتين على مسافة

ذاتها 1600 متر، من ضمنها الانتصار أكتوبر الماضي على مضمار «رويال راندويك» ذاته.

وتصطدم طموحات «غولدن مايل» في «إبسوم هانديكاب» بوجود 22 من خيرة جياد المسافات المتوسطة، يبرز منها الجواد الأسترالي «ذا إينفيتابال» بإشراف المدرب جون كيز، الذي يواجه مهر «غودولفين» للمرة الثانية هذا الشهر، والساعي لردّ اعتبار خسارته بصعوبة بفارق الرقبة أمام «غولدن مايل» في سباق «ثيو ماركس كواليتي»، الذي جرى على مضمار «روزهيل».

وعن حظوظ «غولدن مايل»، قال المدرب جميس كمنغز في تصريحات صحافية: «يخوض (غولدن مايل) سباقه بجاهزية تامة بعد تجربة ناجحة في التاسع من الشهر الجاري، بفوزه في سباق (ثيو ماركس كواليتي) لخيول الفئة الثانية (جروب2)، بعد أداء باهر، تمكن خلاله من الركض خلف كوكبة الصدارة، قبل أن يطلق العنان لقدراته وسط اندفاعٍ كبير لدى عبوره علامة 300 متر الأخيرة من السباق». وأضاف: «يتمتع (غودلن مايل) بفرصة حقيقية في (إبسوم هانديكاب)، وأنا أحب الطريق التي حقق بها الفوز في مشاركته الأخيرة، والمهر لم يتراجع أداؤه في الآونة الأخيرة، واستمر في التحسن، ويبدو في حالته الأفضل، وبالتأكيد لديه السرعة المطلوبة ليكون جواداً تنافسياً على لقب السباق».

• «غولدن مايل» ينطلق بقيادة الفارس بليك شين من البوابة 21 «قبل الأخيرة».

«ريبلز رومانس» و«كوديز ويش» في المهمة الأميركية

يطلب جوادا فريق «غودولفين» العالمي «ريبلز رومانس» و«كوديز ويش» تأكيد عودتهما إلى مشهد المنافسة في سباقات «بريدرز كب» الأميركية الشهيرة، حين ينشد الجوادان اليوم، الفوز في السباقات الفئوية لمضمار «بيلمونت» الأميركي.

ويتطلع «ريبلز رومانس» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لتحقيق فوزه الثاني في أميركا الشمالية، حين ينشد المنافسة على لقب «جو هيرش تيرف كلاسيك» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً ويجري لمسافة 2400 متر عشبي، وذلك بعد تسجيل «ريبلز رومانس» لفوزٍ حاسم نوفمبر الماضي في سباق «بريدرز كب تيرف» على مضمار «كينلاند» الأميركي.

بدوره، يعود بطل «بريدرز كب مايل» للموسم الماضي الجواد «كوديز ويش» بإشراف مدربه الخبير ويليام موت، للمنافسة على مسافة أقصر طولها 1400 متر، حين ينشد لقب سباق «فوسبرا ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2» بعد أن حلّ ثالثاً في مشاركته الأخيرة في سباق «ويتني ستيكس» لخيول الفئة الأولى «جروب 1»، الذي جرى لمسافة 1800 متر على مضمار «ساراتوغا» مطلع أغسطس الماضي.