الامارات | مورينيو.. يعاني مع روما أسوأ انطلاقة في مشواره

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ جوزيه مورينيو مدرب روما بأنه يقضي أسوأ انطلاقة موسم له عقب خسارة فريقه 4-1 أمام جنوى، أول من أمس، ليلامس منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. وقاد مورينيو روما إلى نهائيين أوروبيين متتاليين، حيث فاز بلقب دوري المؤتمر في 2022، ثم خسر أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي في وقت سابق هذا العام، لكن التراجع للمركز الـ16 بالدوري المحلي يزيد الضغوط على المدرب البرتغالي.

وقال مورينيو للصحافيين «إنها أسوأ بداية موسم لي كمدرب أيضاً، ورغم ذلك لا أعتقد أن روما وصل إلى نهائيين أوروبيين متتاليين (قبل الموسم الماضي)».

وحقق روما فوزاً واحداً في ست مباريات بالدوري حتى الآن، وتسببت قائمة الإصابات المتزايدة في تراكم المشكلات على مورينيو خصوصاً في الدفاع.

وأضاف «عندما نفقد لاعبين محددين نفتقر للجودة، لكن ليس من الصواب تفسير سبب ضعف الصلابة خلال هذه النتيجة بغياب أي لاعب. غياب التوازن الدفاعي يرجع للفريق بأكمله، ويتعلق بما يحدث عندما نفقد الاستحواذ وعند التراجع للعمق». وشدد مورينيو على أن «هذه هي التشكيلة التي لدينا، سواء الأفضل أو الأسوأ يجب أن نمضي قدماً ولا مجال للأسف».