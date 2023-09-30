الامارات | «جولة الديربيات» في دوري الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم منافسات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى (جولة الديربيات)، إذ يلتقي غلف إف سي مع مسافي، وسيتي مع الذيد، وغلف يونايتد مع مصفوت، والظفرة مع دبا الحصن.

وتتواصل المنافسات غداً بأربع مباريات، يتقابل فيها العروبة مع الفجيرة والجزيرة الحمراء مع العربي، والتعاون مع الرمس، ويونايتد مع دبا الفجيرة.

ويتصدر العروبة ترتيب البطولة بتسع نقاط، يليه العربي (7 نقاط)، دبا الفجيرة ودبا الحصن (6 نقاط)، الظفرة والتعاون (5 نقاط)، الفجيرة ويونايتد ومصفوت ومسافي (4 نقاط)، الرمس والحمرية وسيتي (3 نقاط)، وغلف إف سي والذيد وغلف يونايتد من دون نقاط.

وتبرز إلى واجهة مباريات اليوم مواجهة الظفرة ودبا الحصن التي تعد قمة الجولة الرابعة، إذ يقودهما أبرز مدربين في الدوري، مدرب الظفرة الدكتور عبدالله مسفر، ودبا الحصن، التونسي عثمان النجار.

ويبحث الظفرة عن تحقيق فوز مهم لاستعادة نغمة الانتصارات للدخول المبكر في المنافسات، فيما يطمح دبا الحصن إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للبقاء بين الأربعة الكبار وتعزيز فوزه الشاق على غلف إف سي بهدف في الثواني الأخيرة في الجولة الماضية.

وفي مباراة يتوقع لها أن تظهر بندية كبيرة، يتواجه غلف إف سي مع مسافي خصوصاً الأول من دون نقاط، ومسافي يبحث عن فوزه الثاني، والفريقان يلقبان بـ«الحصان الأسود» للدوري، وفي المقابل، يخوض فريق غلف يونايتد الوافد الجديد المباراة باحثاً عن أولى النقاط بمواجهة مصفوت الباحث عن تأكيد بدايته القوية والعودة لسكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية مع العروبة 1-3.

وفي «ديربي المدرب المواطن» يلعب سيتي بقيادة المدرب محمد علي البلوشي مع الذيد الذي يقوده المدرب جمال الحساني في مواجهة عنوانها استعادة نغمة الانتصارات، خصوصاً الذيد الذي لم يحقق أي نتيجة إيجابية حتى الآن.

وتتواصل المباريات غداً بـ«أقدم ديربي» في دوري الدرجة الأولى الذي يجمع العروبة «المتصدر»، والفجيرة الذي تعثر أمام التعاون بهدف نظيف في الجولة الماضية، ويمكن وصف المباراة بأنها أبرز مباريات الجولة الحالية والأكثر جماهيرية.

ويمكن اعتبار مباراة الجزيرة الحمراء مع العربي أحد القمم، والفريقان تمكنا من تحقيق نتائج مثالية في الجولتين الماضيتين، وتوصف مباراة التعاون والرمس بأنها «ديربي رأس الخيمة» في دوري الهواة.