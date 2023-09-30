الامارات | الوصل يبحث عن رقم جديد من بوابة خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع الوصل بقوة للعودة إلى صدارة دوري أدنوك للمحترفين، عندما يحل ضيفاً على خورفكان الساعة الثامنة مساء اليوم في ختام المرحلة الرابعة.

ويملك «الفهود» فرصة ذهبية لتسجيل رقم جديد بعد أن حقق أفضل انطلاقة له في دوري المحترفين بالفوز بثلاث مباريات متتالية، وهو إنجاز لم يسبق أن سجله في المسابقة من قبل.

ويعيش الوصل أفضل فتراته هذا الموسم تحت قيادة مدربه الصربي ميلوييفيتش، الذي قدم أوراق اعتماده سريعاً لدى جماهير النادي، بفضل الأداء المتميز لفريقه في جميع المباريات التي خاضها حتى الآن وقراءته الجيدة للمواجهات، ما صنع الفارق الواضح في نتائج الفريق. وفاز الوصل على خورفكان في خمس من أصل ثماني مواجهات بالمحترفين، مقابل فوزين لمصلحة خورفكان، وحضر التعادل مرة واحدة. ويعول الوصل كثيراً على لاعبه المتألق علي صالح الذي يُقدم أفضل مستوياته هذا الموسم، وكان أحد أسباب الفوز الصعب في الجولة الماضية على بني ياس 3-2، إذ سجل هدفاً رائعاً.

في المقابل يبدو خورفكان في وضعية صعبة بعد أن سقط في الجولة الماضية أمام «الصقور» بهدفين دون رد، ليتأزم موقفه رغم التغيرات التي حلت على الجهاز الفني برحيل المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، وقدوم الإسباني سارغوزا. ويريد خورفكان بشدة تحقيق نتيجة إيجابية اليوم لوقف نزف النقاط.

وفي مباراة ثانية يحل البطائح ضيفاً على الجزيرة في مواجهة تميل كفتها بصورة أكبر لمصلحة الجزيرة الذي عاد لواجهة الانتصارات في الجولة الماضية، وانتصر على كلباء برباعية نظيفة، ما أعاد الثقة مجدداً للفريق بعد خسارته في الجولة الثانية من الوحدة بهدفين مقابل هدف، في حين سقط البطائح على ملعبه أمام شباب الأهلي بهدفين نظيفين.

ويأمل الجزيرة مواصلة انتصاراته للاقتراب خطوة من صدارة الدوري، وسيكون مطالباً بالحذر نظراً للأسلوب الدفاعي القوي الذي يظهر عليه البطائح تحت قيادة مدربه رادوي، والذي حقق الفوز في الجولة الأولى على ملعب الوحدة بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع خورفكان سلباً ثم خسر من شباب الأهلي.

• الوصل عينه على مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية والحفاظ على العلامة الكاملة في مباراة خورفكان اليوم.