الامارات | الإمارات تواصل الصدارة العربية لجدول الترتيب في «آسياد هانغتشو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمرت صدارة الإمارات عربياً لجدول الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية مع نهاية اليوم السابع، أمس، وذلك برصيد ست ميداليات ملونة (ذهبية وفضية وأربع برونزيات)، كما تتواجد في المركز الـ16 قارياً بجدول الترتيب، بينما تواصل الصين الدولة المستضيفة هيمنتها على الحدث بإجمالي 191 ميدالية، بواقع 102 ذهبية و59 فضية و30 برونزية، فيما تحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني بإجمالي 94 ميدالية، بواقع 24 ذهبية و25 فضية و45 برونزية، وجاءت اليابان في المركز الثالث بإجمالي 92 ميدالية، بواقع 22 ذهبية و34 فضية و36 برونزية. وحلت قطر في المركز الـ17 بإجمالي أربع ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين، والكويت في المركز الـ19 بإجمالي ثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، والأردن في المركز الـ23 بإجمالي ثلاث ميداليات بواقع فضيتين وبرونزية، وعُمان في المركز الـ25 بميدالية فضية واحدة، والعراق ولبنان في المركز الـ30 بميدالية برونزية واحدة.

وأنهى منتخب المبارزة أمس مشاركته بعد تقديم أداء مميز في دور الـ16 أمام الصين المصنف ثالثاً على مستوى الدورة، والذي حسم المباراة لصالحه بنتيجة (45-31).

كما اختتم منتخب الغولف مشاركته من خلال الثلاثي أحمد سكيك، ومحمد سكيك، وراشد الجسمي، بعد خوض منافسات الفرق وتحقيق 467 نقطة من جولتين من أصل أربع جولات، فيما حقق منتخب الترايثلون في منافسات اليوم الأول المركز الـ14 بزمن 2:07:52 عن طريق سعود الزعابي، بينما تشارك هناء النابلسي لاعبة منتخب الترايثلون اليوم في مسابقة فردي السيدات.

وعلى صعيد الرماية أنهت غاية آل شهيل منافسات المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار في المركز الـ48 برصيد 551 نقطة، كما اختتم منتخب السباحة مشواره في الدورة عقب مشاركة كل من ميرة الشحي في مسابقة «50 متر فراشة» وتحقيق زمن 31.21 ثانية، فيما سجّل عمر الحمادي زمناً قدره 30.67 ثانية بمسابقة «50 متر صدر رجال». ويختتم منتخب السلة مشواره في الألعاب الآسيوية اليوم بمواجهة المنتخب السعودي ضمن منافسات المجموعة الأولى عقب خسارته لقاء الافتتاح أمام إيران، واللقاء الثاني مع منتخب كازاخستان، كما يواصل منتخب الشطرنج مسابقة الفرق التي تستمر تسعة أيام بإجمالي تسع جولات، بواقع جولة واحدة يومياً، إذ تشارك عنود بشكردي، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني.

ويخوض منتخب الرماية منافسات مسابقة «التراب» للرجال والسيدات اليوم، إذ يشارك كل من يحيى المهيري، ووليد العرياني، فيما تشارك في مسابقة السيدات عائشة الياسي.

• 6 ميداليات للإمارات في دورة الألعاب الآسيوية بنهاية اليوم السابع أمس، بواقع ميدالية ذهبية وفضية وأربع برونزيات.