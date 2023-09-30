شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام إنبى بكأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة سان جورج الإثيوبى والتى أقيمت مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بكأس مصر أمام انبى.

يبدأ فريق الاهلى اليوم السبت الاستعداد لمواجهة إنبى المقرر لها الأربعاء المقبل ،وتخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة الاهلى وسان جورج الاثيوبى التي أقيمت مساء أمس الجمعة بإياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا ، تدريبات استشفائية للتخلص من الاجهاد فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبين على راحة من التدريبات غداً الاحد كعادة برنامج الاهلى بعد كل مباراة .

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام انبى بكأس مصر

يستعد الاهلى لمواجهة انبى فى السابعة مساء الاربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وانبى بكأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وانبى فى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الاهلى بطل النسخة الاخيرة من كأس مصر

وتوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر، والتي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.