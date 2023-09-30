شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية فى الأهلى اليوم للتخلص من الإجهاد قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم السبت الاستعداد لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

وتخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة الاهلى وسان جورج الاثيوبى التي أقيمت مساء أمس الجمعة بإياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا ، تدريبات استشفائية للتخلص من الاجهاد فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبين على راحة من التدريبات غداً الاحد كعادة برنامج الاهلى بعد كل مباراة .

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.