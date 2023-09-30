قرار عاجل من أوسوريو باستبعاد محمود علاء من تدريبات الزمالك بعد تعديه بالسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريقالأول لنادي الزمالك استبعاد محمود علاء مدافع الفريق عنالتدريبات في الفترة المقبلة.

وعلم موقع الخليج 365، أن عبدالواحد السيد مدير الكرةبالزمالك، قرر تغريم محمود علاء مبلغ 250 ألف جنيه،واستبعاده من التدريبات لمدة أسبوعين.

أضاف المصدر: محمود علاء رفض الالتزام بتعليمات المديرالفني الكولومبي خوان أوسوريو خلال المران، وانفعل وتلفظبشكل خارج.

أوضح: محمود علاء أصبح خارج معسكر مواجهة الفريقأمام أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها غدا السبت في ذهابنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان محمود علاء عاد للزمالك مطلع الموسم الحالي بعدانتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري، وشارك في مواجهةبيراميدز في الجولة الأولى للدوري وتعرض للطرد.