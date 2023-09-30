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محمد شريف يكشف سبب رحيله عن الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمد شريف، لاعب الخليج السعودي الحالي والأهلي المصري السابق أسباب رحيله عن القلعة الحمراء، مشيراً إلى أن رغبته كانت الاستمرار.

قال محمد شريف عبر مداخلة هاتفية على قناة إم بي سي مصر: "كنت أريد الاستمرار في الأهلي لكنني شعرت أنه من الأفضل الرحيل بالنسبة لي وللنادي".

أضاف: "مفتقد الأهلي ولكن كان يجب علي الرحيل لأنني شعرت أنه لن ليكون لي أي دور في الفترة المقبلة".

تابع عن علاقته بالمدير الفني: "لا توجد مشكلة مع مارسيل كولر وأردت الخروج من الأهلي وأنا هداف للنادي كنت أريد الرحيل وأنا نجم وألعب بشكل جيد".

اختتم: "أقل موسم تهديفي لي مع الأهلي سجلت 14 هدفا ولم أكن أشارك باستمرار، لو كل موسم كررت ذلك الأمر لأصبحت هداف النادي التاريخي أو الثاني أو الثالث".

يذكر أن محمد شريف انتقل إلى الخليج السعودي في أغسطس الماضي، وخاص معه 6 مباريات، أحرز هدفا وساهم في آخر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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