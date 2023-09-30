مباراة التعويض.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بالكونفدرالية



محمد اسماعيل - القاهرة - ينشر موقع "الخليج 365" الموعد والقناة الناقلة لمواجهة الفريق الأول لنادي الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي، في السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة من أجل تعويض الخسارة في مواجهة الذهاب بهدفين دون رد، والتأهل للدور التالي.

وتُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والمتاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، وتُذاع عبر قناة “OnTime Sports HD 1”، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وتشهد هذه المباراة حضور جماهيري كبير، بعدما سمحت الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع زملكاوي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .