شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يهدد المقصرين فى الاتحاد السكندرى بعد السقوط أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هدد طارق العشرى المدير الفني للاتحاد السكندرى اللاعبين المقصرين في الفريق بعد الخسارة أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضى ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.
وعنف العشرى لاعبيه بعد مباراة الإسماعيلى بسبب الأخطاء التي ارتكبوها في اللقاء وكلفتهم خسارة المباراة، مؤكداً عليهم أن هذه الأمور لن يقبل بها في الفريق،خاصة أن هدفه المنافسة على التواجد في المربع الذهبى بدورى نايل.
وتفهم لاعبو الاتحاد السكندرى تعليمات طارق العشرى ووعدوه بتحسين النتائج في الفترة المقبلة وتعويض الخسارة التي تعرضوا لها أمام الدراويش في الجولة الثانية من دورى نايل.
افتتح التسجيل للإسماعيلى حمدى النقاز في الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل مابولولو للاتحاد السكندرى في الدقيقة 31، ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للدارويش في الدقيقة 38، وعزز ياو أنور تقدم أصحاب الرداء الأصفر بالهدف الثالث في الدقيقة 51.
بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز السابع في ترتيب دورى نايل برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بذات الرصيد من النقاط.
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