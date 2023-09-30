شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يهدد المقصرين فى الاتحاد السكندرى بعد السقوط أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد طارق العشرى المدير الفني للاتحاد السكندرى اللاعبين المقصرين في الفريق بعد الخسارة أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضى ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

وعنف العشرى لاعبيه بعد مباراة الإسماعيلى بسبب الأخطاء التي ارتكبوها في اللقاء وكلفتهم خسارة المباراة، مؤكداً عليهم أن هذه الأمور لن يقبل بها في الفريق،خاصة أن هدفه المنافسة على التواجد في المربع الذهبى بدورى نايل.

وتفهم لاعبو الاتحاد السكندرى تعليمات طارق العشرى ووعدوه بتحسين النتائج في الفترة المقبلة وتعويض الخسارة التي تعرضوا لها أمام الدراويش في الجولة الثانية من دورى نايل.

وحصد فريق الإسماعيلى أول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية.