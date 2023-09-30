شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يواصل الغياب عن الأهلى فى مباراة إنبى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صلاح محسن مهاجم الاهلى الغياب عن فريقه في مباراة انبى المقبلة بكأس مصر بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأثبتت الأشعة التي أجراها صلاح محسن إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية يستلزم فترة تأهيل عشرة أيام الامر الذى تسبب في غيابه عن مباراة سان جورج الاثيوبى في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولى.

وتعرض صلاح محسن للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة فريقه الودية أمام فريق الشباب يوم الاثنين الماضي.

ويستعد الاهلى لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.