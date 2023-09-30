شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه بى أم سى الكونغولى فى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره بى أم سى الكونغولي السادسة مساء اليوم السبت فى إطار ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل. ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى الإسبانى ديفيد ديفيز فى تحقيق الفوز بأول مواجهاته الخميس على فاب الكاميرونى بنتيجة 33/18 . ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلى مع شبيبة كينشاسا الجزائري يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساءا. ويترأس البعثة خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

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