شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون صخرة المغرب يحتفل بعيد ميلاده الـ"30" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المغربى بدر بانون مدافع النادى الاهلى السابق وقطر القطرى الحالي اليوم السبت بعيد ميلاده الـ "30" ، فهو من مواليد 30 سبتمبر عام 1993، فى مدينة كازابلانكا بالمملكة المغربية، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى الرجاء، الذى لعب له فى أغلب مشواره الاحترافى، الذى بدأ فى عام 2013، ومع الرجاء لعب بانون 147 مباراة فى مختلف البطولات سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 6 أخرين، فيما لعب 19 مباراة أخرى مع فريق نهضة بركان، الذى انتقل إليه على سبيل الإعارة فى موسم 2014 ، الأسد المغربى شارك مع نسور قرطاج فى 15 مباريات دولية وسجل 5 أهداف.

وقضى بانون موسمين ضمن صفوف الأهلى، منذ أن تعاقد معه من فريق الرجاء المغربي ثم انتقل بشكل نهائي لصفوف قطر القطرى في يوليو الماضى.

"السلطان"، لقب أثبت بدر بانون مدافع النادي الأهلى أنه جدير به، بعد تألقه مع الفريق ليثبت أقدامه بشكل أساسي مع الأهلي فى فترة وجيزة ويكسب ثقة الجهاز الفني والجماهير، بعدما أعاد الهيبة إلى خط الدفاع الأحمر وأصبح صمام أمان وصخرة صلبة تتحطم عليها آمال المنافسين.

وشارك بدر بانون في 52 مباراة مع الأهلى بكل البطولات باجمالى 4281 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.

الأسد المغربي تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس في قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل للعقل الكروي الذى يتمتع به في قطع الكرات وتمريها لبداية الهجمات وكذلك دوره الهجومي المميز خاصة في التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

كشف بدر بانون، كواليس رحيله إلى نادى قطر القطرى مؤكدا أن إصابته بفيروس كورونا كان سببا في رحيله عن القلعة الحمراء، موجها الشكر للجماهير لدعمهم له خلال فترة مرضه.

وقال بانون، خلال تصريحات تليفزيونية إنه لمس حب جمهور النادى منذ اليوم الأول له في القلعة الحمراء، موضحا أنه يشكرهم على مساندتهم له في محنته مع المرض، لافتا إلى أنه لا يملك أي كلام يوفيهم حقهم.

وأكد بانون أنه عندما كان صغيرا كان يتمنى التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا، لافتا إلى أنه لم يوفق في ذلك مع الأندية التي لعب لها، مشيرا إلى أنه منذ ارتدائه القميص الأحمر كان متيقنا من تحقيق حلمه بالتتويج باللقب الأفريقي وقد كان.

وأوضح بانون أن الأهلى نادى بطولات وألقاب ويوفر كل سبل الراحة للاعبيه، مؤكدا أن الكيان الأحمر ناد يدار بعقلية أوروبية، وأنه تشرف بارتداء القميص الأحمر، وأنه يحترم كل المسئولين داخل النادى.

وتابع: "قلت لأمير توفيق بعد إصابتي بكورونا، إنني لم أعد أستطيع أن أقدم ما يقدمه أي لاعب أجنبي، ومن مصلحة النادي الأهلي أن يجلبوا أجنبيا غيري، وأن يفتحوا باب المفاوضات مع قطر القطري، والأمور سارت بشكل جيد، وتفهموا الموضوع؛ لأن الأحمر نادي بطولات وهو يتطلب أمورًا كثيرة في لاعبيه".

وتحدث بانون عن أقرب اللاعبين له في الأهلى قائلا: "تربطنى علاقة جيدة بهم جميعا، ولكن كنت قريبا من على معلول وأليو ديانج ورامى ربيعة وأتمنى لهم كل الخير" متابعا: "موسيمانى مدرب محترم وأشكره على كلامه الجميل".

واختتم: "هنا تعلمت أن الأهلي لا يقف على بطولة أفريقيا، آخرون من الممكن أن يحصدوا لقب أفريقيا ويفرحون 10 سنوات، لكن في الأهلي تفوز ببطولة وتنظر للتالية".