الامارات | تفاصيل خيالية حول دخل محمد صلاح.. مليون إسترليني أسبوعياً دون راتب ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن تفاصيل خيالية حول دخل النجم المصري محمد صلاح الذي لا يعتمد بشكل أساسي على راتبه مع ليفربول.

ونقلت الصحيفة حديث رامي عباس وكيل أعمال الدولي المصري، في الدراسة التي أجرتها جامعة هارفارد للأعمال حول هداف "الريدز".

وقال عباس إنه: "عقد محمد صلاح مع ليفربول هو الحافز له لكسب ما لا يقل عن مليون جنيه إسترليني أسبوعياً من إجمالي الدخل".

وتحدث عن اقتراب صلاح من مغادرة ليفربول، وقال: "اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي اقترب من المغادرة قبل تأكيد العقد الجديد، الذي يستمر حتى عام 2025، في 1 يوليو 2022".

وأضاف: "عندما تضع طلباتك على الطاولة ولا تحصل على أي شيء طلبته، عليك أن تبدأ بالتفكير في الفراق".

وتابع: "إذا وجدنا طريقة لجعل ليفربول يوافق على الراتب الذي نضعه في الاعتبار، وإذا أدى محمد بالمستوى الذي حققه في المواسم الماضية، إننا نتوقع بتحفظ المبلغ الإجمالي الذي حصل عليه محمد والصورة”. شركات حقوق الإنسان على مدى السنوات القليلة المقبلة من عقد لعبه وعقود حقوق صورته ستتراوح بين 54 مليون يورو [46.8 مليون جنيه إسترليني] و62 مليون يورو [53.7 مليون جنيه إسترليني] سنوياً".

وزادت الصحيفة: "المبلغ الذي يدفعه ليفربول لصلاح غير واضح من الدراسة، وتعتقد مصادر النادي أنه يكسب أكثر من أطراف أخرى، مثل علاقاته التجارية مع أديداس، وبنك الإسكندرية في مصر، وبيبسيكو، وغوتشي والعلامة التجارية العقارية ماونتن فيو".

ويقول عباس: "الآن، تتراوح مصادر دخل صلاح بين 4 ملايين يورو [3.5 مليون جنيه إسترليني] إلى 7 ملايين يورو [6.1 مليون جنيه إسترليني] قبل انتقاله إلى ليفربول، بينما كان انضمامه إلى "الريدز" بمثابة تغيير في قواعد اللعبة".

وواصل: "ارتباط صلاح الناجح مع النادي كان بمثابة تغيير كبير في قواعد اللعبة حيث لم يؤد النادي إلى عقد لعب مربح للغاية فحسب، بل ساعد في زيادة مصادر الإيرادات الأخرى، إذ أنه ليس من السهل أن نرى كيف أن مساعدة صلاح لليفربول على الأداء الجيد والظهور أكثر يمكن أن تؤدي إلى مكافآت في صفقاته خارج النادي".