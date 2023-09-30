شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز محمد فوزى للظهور أمام الأهلى فى كلاسيكو الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى برنامج لتجهيز محمد فوزى حارس مرمى الفريق للمشاركة في مباراة الاهلى المقرر لها الاحد 8 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024

واصيب أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي بكدمة قوية في وجه القدم على هامش مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري ويؤدى الحارس برنامج تأهيلى تمهيداً للانتظام في تدريبات الدراويش الجماعية.

ويرغب إيهاب جلال في تجهيز محمد فوزى لكلاسيكو الاهلى تحسباً لغياب أحمد عادل عبد المنعم عن المباراة بسبب الإصابة ، لاسيما أن محمد فوزى شارك لدقائق معدودة في مباراة زعيم الثغر في أول ظهور بعد التعافى من جراحة غضروف الركبة التي أجراها في نهاية الموسم الماضى.

وحصد فريق الإسماعيلى أول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضى على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

افتتح التسجيل للإسماعيلى حمدى النقاز في الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل مابولولو للاتحاد السكندرى في الدقيقة 31، ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للدارويش في الدقيقة 38، وعزز ياو أنور تقدم أصحاب الرداء الأصفر بالهدف الثالث في الدقيقة 51.