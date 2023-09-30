شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مجموع عوائد محمد صلاح في السنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، عن مجموع عوائد مهاجم ليفربول الإنجليزي السنوية.

وكان صلاح توصل لاتفاق مع ناديه ليفربول في الصيف لتمديد عقده مقابل 350 ألف استرليني أسبوعياً كما تردد، لكن عباس قال إن عوائد النجم المصري كانت لتصل لمليون استرليني أسبوعياً تقريباً لو أن ليفربول وافق على مطالب اللاعب المالية.

وقال مستشار صلاح: «لو أننا نجحنا في جعل ليفربول يوافق على الأجر الذي في بالنا ولو أن محمد يقدم نفس الأداء الرفيع الذي قدمه في السنوات الأخيرة لتوقعنا أن تصل عوائد صلاح من الأجر وصفقات الرعاية ومن حقوق صورته بين 46.8 مليون استرليني و53.7 مليون استرليني سنوياً».

وجاءت تصريحات عباس بعد اطلاع صحيفة الجارديان على نسخة من العقد الجديد، الذي لم يحدد قيمة الأجر الأسبوعي، ضمن بحث في جامعة هارفارد المرموقة.

ولا يبتعد ما يحصل عليه صلاح عليه سنوياً كثيراً عن هذا المبلغ، ولاسيما أنه يحقق بداية موسم جيدة، من حيث المساهمة في انتصارات فريقه.