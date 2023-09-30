شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يهزم هوفنهايم بعشرة لاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغلب بروسيا دورتموند على مضيفه هوفنهايم 3-1 بعد ان سجل المخضرم ماركو ريوس هدفاً للمباراة الثالثة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ليصعد مؤقتاً إلى صدارة الترتيب.

ورفع فوز دورتموند، وهو الثالث على التوالي في الدوري هذا الموسم، رصيده إلى 14 نقطة بفارق نقطة واحدة عن باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ اللذين سيلعبان السبت.

وتقدم الفريق الزائر، الذي سيواجه ميلان في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، في الدقيقة 18 بعد خطأ دفاعي ليسجل نيكلاس فولكروج هدفه الأول هذا الموسم.

وأحرز أندريه كراماريتش هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 25 لكن دورتموند انهى الشوط الأول متقدما 2-1 بعد أن سجل ريوس بعد ان ارسل الحارس أوليفر باومان الكرة في طريقه.

وسجل ريوس، الذي يبلغ من العمر 34 عاماً والذي يبدو انه فقد مكانه كأساسي إلى الأبد هذا الموسم، ثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

وبدأ هوفنهايم الشوط الثاني بقوة واطلق تسديدة رائعة في العارضة من ركلة حرة من روبرت سكوف، قبل أن يطرد لاعب من دورتموند في الدقيقة 71 بعد حصول رامي بن سبعيني على الإنذار الثاني.

لكن دورتموند هو من سجل مرة أخرى بفضل انطلاقة جوليان رايرسون الرائعة لمسافة 70 متراً في الوقت المحتسب بدل الضائع، مما أنهى سلسلة انتصارات هوفنهايم المتتالية في أربع مباريات.