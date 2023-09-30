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كلوب يصف شوبوزلاي بـ«القنبلة»

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح
وصف الألماني يورغن كلوب مدرب ، صفقته الصيفية المجري دومينيك شوبوزلاي (مقابل 60 مليون استرليني) بـ«القنبلة اليدوية» وذلك بعد احتلال لاعب الوسط أحد المراكز الـ5 الأولى في قائمة أكثر اللاعبين تغطية لأرضية الملعب هذا الموسم.
وقال كلوب: «لا أعتقد أنه لعب في لايبزيغ في المواقع التي يلعب بها معنا الآن، لقد لعب هناك في الجناح وكحامل الرقم 10 لكنه معنا لعب كرقم 8 أو 6 مرتين لذلك نراقب سرعة تطوره وتأقلمه». وتابع كلوب الثناء على نجمه ذي الـ22 ربيعاً قبيل مواجهة مضيفه توتنهام السبت وقال: «كنا نعرفه أنا والطاقم فقد لعب ضدنا مع ستراسبورغ ولايبزيغ وعلمنا أن لديه مهارات تسديد مدهشة لكنه لاعب جماعي في المقام الأول. يمكنني تفهم احتلاله عناوين الصحف تماماً لكنه في غرفة الملابس لاعب جماعي وذكي وقريب من الجميع لأن لديه كاريزما تمكنه من تكوين علاقات بسرعة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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