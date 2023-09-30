شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يصف شوبوزلاي بـ«القنبلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

وصف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، صفقته الصيفية المجري دومينيك شوبوزلاي (مقابل 60 مليون استرليني) بـ«القنبلة اليدوية» وذلك بعد احتلال لاعب الوسط أحد المراكز الـ5 الأولى في قائمة أكثر اللاعبين تغطية لأرضية الملعب هذا الموسم.

وقال كلوب: «لا أعتقد أنه لعب في لايبزيغ في المواقع التي يلعب بها معنا الآن، لقد لعب هناك في الجناح وكحامل الرقم 10 لكنه معنا لعب كرقم 8 أو 6 مرتين لذلك نراقب سرعة تطوره وتأقلمه». وتابع كلوب الثناء على نجمه ذي الـ22 ربيعاً قبيل مواجهة مضيفه توتنهام السبت وقال: «كنا نعرفه أنا والطاقم فقد لعب ضدنا مع ستراسبورغ ولايبزيغ وعلمنا أن لديه مهارات تسديد مدهشة لكنه لاعب جماعي في المقام الأول. يمكنني تفهم احتلاله عناوين الصحف تماماً لكنه في غرفة الملابس لاعب جماعي وذكي وقريب من الجميع لأن لديه كاريزما تمكنه من تكوين علاقات بسرعة».