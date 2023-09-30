بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك المتوقع في مواجهة أرتا سولار الجيبوتي



محمد اسماعيل - القاهرة - ينشر موقع الخليج 365، التشكيل المتوقع للفريق الأول لنادي الزمالك في مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، المقرر له اليوم السبت في إياب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وتشهد هذه المباراة، عودة القوة الضاربة لنادي الزمالك، وعلى رأسهم الثلاثي نبيل عماد دونجا عمر جابر وأحمد فتوح وإحداث العديد من التغييرات من جانب الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق، عن المواجهة الماضية أمام المقاولون العرب.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد عبدالشافي.

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الوسط: يوسف أوباما ونبيل عماد دونجا وسيد نيمار.

الهجوم: مصطفى شلبي وسيف الجزيري وأحمد سيد زيزو.

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وتنطلق مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي، في السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك خسر في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، ويحتاج للفوز في مباراة اليوم بثلاثية نظيفة من أجل التأهل بشكل رسمي للدور التالي من البطولة.

ويغيب عن صفوف الفريق الأبيض في هذه المباراة محمود علاء، بعد استبعاده من قبل المدير الفني الكولومبي على خلفية عدم الالتزام في المران الأخير.