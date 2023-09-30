"تقوله شمال يقول يمين".. مدرب الزمالك السابق يوجه رسالة قوية لأوسوريو

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه محمد صلاح نجم الزمالك السابق رسالة قوية لـ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، قبل مواجهة أرتا سولار الإثيوبي، المقرر لها اليوم في إياب دور ال32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التشكيل الصحيح أهم ما يحتاجه الزمالك في مواجهة أرتا سولار، وأوسوريو عنيد جدا، وتقوله شمال يقولك يمين"

واختتم: "لازم أوسوريو يلعب السهل دايما، ويلعب دايما باللي بيكسبه".

ويلتقي الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي اليوم السبت في إياب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويحتاج للفوز بثلاثية نظيفة للتأهل لدور المجموعات بعد الخسارة في الذهاب بهدفين.