شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح ملف تمديد تعاقد محمد الشناوى حتى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح خالد بيبو مدير الكرة بالنادى الاهلى ملف تمديد تعاقد محمد الشناوى كابتن الفريق وحارس مرمى منتخب مصر، حيث استقرت الإدارة الحمراء على تعديل القيمة المادية في عقد الحارس الشهير حتى يكون الأعلى أجراً في القلعة الحمراء.

ويأتي هذا القرار من إدارة الاهلى تقديراً لموقف الشناوى الذى رفض عرض مغري من النصر السعودى للرحيل عن القلعة الحمراء تنفيذاً لرغبة الإدارة بالبقاء داخل المارد الأحمر للحاجة لجهوده.

كما ترغب إدارة الاهلى في تعديل القيمة المادية للشناوى حتى يصبح الأعلى أجراً في صفوف الفريق بعدما تخطى عقد حسين الشحات صانع ألعاب الفريق عقد الشناوى في ظل تمديد تعاقد اللاعب مؤخراً.

وينتهى تعاقد محمد الشناوى مع الاهلى في يوليو 2025 ولكن إدارة القلعة الحمراء ممثلة في خالد بيبو سوف تفاتح الحارس في إضافة موسماً جديداً في عقده ليصبح ممتداً حتى 2026 بعد تقدير العقد وتعديله مادياً بما يتناسب مع الدور الكبير الذى يلعبه الشناوى داخل صفوف فريق الكرة بالقلعة الحمراء.