شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى ومران مفتوح لمودرن فيوتشر اليوم استعدادًا لسينجيدا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد في الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت باستاد السلام، المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزاني، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين بالكونفدرالية.

ويحل فريق سينجيدا التنزاني، ضيفًا على فريق مودرن فيوتشر، غداً الاحد على ملعب ستاد السلام، بإياب دور ال32 من الكونفدرالية الافريقية، في تمام السادسة مساءً.

ومن المقرر أن يتم فتح مران الفريقين، اليوم السبت، ولمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، وذلك بعد إنتهاء المؤتمر الصحفي للمباراة، على أن يتدرب فريق سينجيدا في تمام السادسة مساءً، ثم يأتي مران مودرن فيوتشر في تمام السابعة، على ملعب ستاد السلام.