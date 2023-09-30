قمة بين ليفربول وتوتنهام ومواجهة مصيرية للزمالك بالكونفدرالية.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 30-9-2023، عدد من المباريات القوية في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى صدامات بالدوريات الكبرى في أوروبا.

ويلتقي الزمالك مع أرتا سولار الجيبوتي، في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية، في مواجهة هامة للأبيض نظرا لأنه مطالب بالفوز بثلاثية بسبب انتهاء مواجهة الذهاب بخسارته بثنائية دون رد.

ويخوض ريال مدريد مباراة صعبة أمام جيرونا في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

كما يلتقي ليفربول مع منافسه توتنهام، في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "توتنهام هوتسبير".

وفي الجولة ذاتها، يواجه ولفرهامبتون فريق مانشستر سيتي، ويلتقي مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، وبرونموث ضد آرسنال.

وفي الدوري السعودي "دوري روشن"، يلعب الأهلي مع الاتفاق، والخليج ضد ضمك، ويستضيف الرائد نظيره الأخدود، والفتح مع الوحدة.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي الكونغولي ضد نياسا بيج بولتس الملاوي، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

بيترو أتلتيكو الأنجولي ضد يونياو دي سونجو الموزمبيقي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الترجي الرياضي التونسي ضد دوان البوركينابي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

حوريا الغيني ضد ميدياما الغاني، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ضد بومامورو البورندي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

يانج أفريكانز التنزاني ضد المريخ السوداني، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الجيش الملكي المغربي ضد النجم الساحلي التونسي، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الوداد الرياضي المغربي ضد هافيا كوناكري الغيني، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

كمبالا سيتي ضد أبو سليم، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أفاد جيكانو الإيفواري ضد كويا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الزمالك ضد أرتا سولار، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

رايون سبورت ضد الهلال الرياضي الليبي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

كالون ضد دريمز في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ساجرادا ضد فيروفياريو دي مابوتو، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا ضد برايتون، في تمام الثانية والنصف ظهرًا، بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

بورنموث ضد آرسنال، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Diema Sport 2 HD".

إيفرتون ضد لوتون تاون، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 8 HD Serbia".

مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

نيوكاسل ضد بيرنلي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 7 HD Serbia".

وست هام ضد شيفيلد، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 6 HD Serbia".

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

توتنهام ضد ليفربول، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

خيتافي ضد فياريال، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3".

رايو فاليكانو ضد ريال مايوركا، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

جيرونا ضد ريال مدريد، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال سوسييداد ضد أتلتيك بيلباو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

ليتشي ضد نابولي، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ميلان ضد لاتسيو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ساليرنيتانا ضد انتر ميلان، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الألماني

فولفسبورج ضد آينتراخت فرانكفورت، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "TOD App - beIN SPORTS".

ماينز ضد باير ليفركوزن، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

كولن ضد شتوتجارت، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 9".

بوخوم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "TOD App - beIN SPORTS".

هايدنهايم ضد يونيون برلين، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "TOD App - beIN SPORTS".

لايبزج ضد بايرن ميونخ، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

الدوري الفرنسي

كليرمون فوت ضد باريس سان جيرمان، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

موناكو ضد مارسيليا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الدوري السعودي

أبها ضد الرياض، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

الفتح ضد الوحدة، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

الرائد ضد الأخدود، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

الخليج ضد ضمك، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

الأهلي ضد الاتفاق، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".