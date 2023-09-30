شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يحث على اتباع نموذج الـ«NBA» في كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

حث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الثلاثية والسوبر الأوروبي الموسم الماضي لاعبي كرة القدم على إظهار قلقهم من ازدحام الجدول للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وللاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) وقال: «هناك حل وحيد وهو أن يقرر اللاعبون أن يقولوا للسلطات الكروية: «توقفوا، عليكم تغيير شيء ما»، وربما بعد هذا التصريح ستكون هناك ردة فعل من فيفا أو ويفا. بدون اللاعبين لا يوجد عرض كروي، يجب أن يقولوا للاتحادات لا لن نتحرك خطوة أخرى إن لم تغيروا شيئاً.

ويشعر جوارديولا، الذي سيواجه السبت وولفرهامبتون بحثاً عن تعزيز الصدارة، بقلق من توسيع مسابقة ويفا لمسابقة دوري أبطال أوروبا وتوسيع فيفا لمونديال الأندية، لكنه أكد عدم وجود نية للنادي في توسيع فريقه وقال: «أستخدم دائماً نموذج كرة السلة الأمريكية (NBA )، يلعبون 80 في المئة من المباريات في بحر بضعة شهور ويرتاحون 4 أشهر يمكنهم خلالها إعادة شحن الطاقة. المشكلة عندنا أن الجدول مزدحم ويرتاح اللاعبون 3 أسابيع فقط. يجب أن يشعر اللاعبون بقدرتهم على ترك بصمة وإن أرادوا تغيير شيء فبيدهم وحدهم القدرة على ذلك».