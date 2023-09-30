شكرا لقرائتكم خبر عن صحف برشلونة تمدح «تميمة راموس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

لا شيء في مدينة برشلونة يضاهي فرحة مشجعي الفريق الكتالوني بعد تسجيل نجم ريال مدريد السابق سيرجيو راموس هدفاً في شباك فريقه إشبيلية في الدقيقة 76 من المباراة بعد هجمة من نجم برشلونة الواعد لامين يامال (16 عاماً).

وتغنت الصحف الكتالونية بالصغير يامال الذي كان تميمة راموس قبل 7 سنوات في كلاسيكو 2016 على الكامب نو وكتبت: «لم يتوقع الكبير راموس أن هذا الفتى الذي رافقه لأرضية الملعب سيحرجه بسن الـ37».

وانتشر مقطع الفيديو الخاص بكواليس كلاسيكو 2016 ويبدو فيها يامال منبهراً براموس لكن الظهير الفائز بـ4 ألقاب أوروبية صافحه وطمأنه قبل النزول لأرضية الكامب نو.

طرد راموس في ذلك الكلاسيكو لكن الريال فاز بهدفين من الفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو 2-1، ويبدو أن لقاء يامال مرة ثانية لم يكن وجه سعد لبطل العالم السابق.

مواجهة إشبيلية وبرشلونة سبقها رفض أعضاء نادي إشبيلية حضور حفل غداء مع ممثلي برشلونة كما رفضوا الجلوس معهم في المنصة الرئيسية على ملعب أولمبيك لويس كومبانيز. وبرر إشبيلية تصرف ممثليه بأنه رد على التحقيق بفساد برشلونة المتعلق بالتحكيم في ما يعرف بقضية «نيجريرا» لكن برشلونة رد ببيان رسمي: «برشلونة يعتبر ما فعله نادي إشبيلية هجوماً على المؤسسة الكتالونية وتصرفاً غير مقبول. لا يمكن استخدام قضية نيجريرا مبرراً لهذه السلوكيات لأن القضية لا تزال أمام المحاكم ويملك برشلونة حق الاستئناف في حال إصدار حكم ضده. ما فعله النادي الأندلسي غير منطقي لأنه تجاهل حق برشلونة في الدفاع عن براءته».

ويستعد برشلونة الأربعاء لمواجهة نجم سابق آخر في ريال مدريد هو البرتغالي بيبي مدافع بورتو، الذي هزمه الأرجنتيني وبطل العالم أنخيل دي ماريا، صانع ألعاب بنفيكا حالياً.

ولعب بورتو بـ10 لاعبين من الدقيقة 18 عقب طرد فابيو كاردوسو بعد إسقاطه أرضاً دافيد نيريس عندما كان متوجهاً صوب شباك بنفيكا. ومنح دي ماريا فريقه الصدارة بـ18 نقطة بانتظار نتيجة سبورتنغ لشبونة (16 نقطة) لاحقاً فيما لم يغير إشراك نجم برشلونة السابق نيكو غونزاليز أي شيء في بورتو.