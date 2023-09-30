الامارات | جانغ أول صيني يحرز ذهبية كرة المضرب منذ 1994

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح جانغ جيجن أوّل صيني يتوّج بذهبية كرة المضرب لدى الرجال في دورة الألعاب الآسيوية منذ 1994، بعد فوزه في النهائي اليوم على الياباني يوسوكي واتانوكي في هانغجو. واصبح جانغ (26 عاماً) الشهر الماضي أول لاعب صيني يفوز على مصنف بين الخمسة الأوائل عالمياً، بتغلبه على النروجي كاسبر رود ليبلغ دور الـ32 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

كما بلغ ابن مدينة شنغهاي الدور عينه في بطولة رولان غاروس الفرنسية هذا العام، قبل أن يحسم ذهبية الآسياد بفوزه على واتانوكي 6-4 و7-6 (9-7).

في ظل دعم جماهيري كبير، تخلف المصنف 60 عالمياً 1-4 في المجموعة الأولى، بعد ان كسر واتانوكي، المصنف 77 عالمياً، ارساله مرتين.

لكنه فاز في الأشواط الخمسة التالية ليحسم المجموعة الأولى. في الثانية، حسم الشوط الفاصل (تاي بريك) المواجهة للصيني الذي رمى مضربه عالياً معلناً تتويجه. وكان الثنائي التايواني تشان هاو-تشينغ وتشانغ يونغ-جان قد أحرز ذهبية زوجي السيدات، بفوزه على مواطنتيه لي يا-هسوان وليانغ إن-شوو 6-4 و6-3.