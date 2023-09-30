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الامارات | نادي برشلونة يقرر قطع العلاقات مع إشبيلية

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نادي يقرر قطع العلاقات مع إشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم أن نادي برشلونة قرر قطع العلاقات تماما مع نادي إشبيلية، وذلك ردا على رفض مسؤولي نادي إشبيلية الجلوس على طاولة الطعام مع مسؤولي برشلونة، قبل لقاء برشلونة أمس مع إشبيلية، حيث فاز الكاتالوني 1-0، ضمن منافسات . وكان نادي إشبيلية كشف أن رئيسه ومديريه رفضوا الجلوس مع مسؤولي برشلونة في مكان واحد، بسبب قضية نيغريرا والتي اتهم القضاء فيها نادي برشلونة رسميا بتقديم رشى إلى نائب رئيس لجنة التحكيم الإسبانية السابق، خوسيه نيغريرا للتأثير في القرارات لصالحه على مدى 18 سنة.

وأكد برشلونة أن موقف إشبيلية غريب، ويعتبر "قلة احترام" لنادي برشلونة والاعراف السائدة بين الاندية، كما أكد أن قضية نيغريرا ليست مبررا، وما تزال في بدايتها، ولم يفصل فيها القضاء بعد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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