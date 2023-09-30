شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الأهلى الليبى اليوم على برونزية بطولة الدوحة الدولية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره أهلي بني غازي الليبي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والميدالية البرونزية فى منافسات بطولة الدوحة والتى تقام بقطر. وخسر فريق كرة سلة الزمالك أمام نظيره الحكمة اللبنانى فى نصف نهائى البطولة بنتيجة 68/61. وكان نادي الزمالك تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة الدولية بعدما احتل الفريق المركز الأول في المجموعة الثانية، بعد الفوز علي كل من الأهلي الليبي وميرالكو بواتس الفلبيني والعربي الكويتي. وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق وهم الزمالك المصري - الحكمة اللبناني - بيروت اللبناني - الفتح المغربي - ميرالكو بواتس الفلبيني - دجله العراق - العربي الكويتي - الأهلي الليبي. ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

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