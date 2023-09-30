شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستعجل مجلس الإسماعيلى لصرف المستحقات قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعجل إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلى، مجلس إدارة ناديه بقيادة المهندس نصر أبو الحسن لسرعة صرف مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلى المقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قدد حدد الأول من أكتوبر الجاري موعدًا لصرف مستحقات اللاعبين، بعدما تم صرف جزء فى الأيام القليلة الماضية قبل انطلاق الدوري.

وكان الإسماعيلى قد استغل أموال صفقة انتقال باهر المحمدى قائد الدراويش السابق للمصري البورسعيدى، والمقدرة بـ 20 مليون جنيه، لتسديد مستحقات بعض اللاعبين على دفعات.

ويرغب مجلس الإسماعيلى في فرض أجواء الاستقرار والتركيز على جنبات الفريق الأصفر لتحقيق رغبات الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحصد فريق الإسماعيلى أول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضى على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

افتتح التسجيل للإسماعيلى حمدى النقاز في الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل مابولولو للاتحاد السكندرى في الدقيقة 31، ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للدارويش في الدقيقة 38، وعزز ياو أنور تقدم أصحاب الرداء الأصفر بالهدف الثالث في الدقيقة 51.