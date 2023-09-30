الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تبدأ اليوم السبت مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بداية من الساعة الـ2.30 مساء حتى الساعة الـ9.30 مساء.

أستون فيلا ضد برايتون: تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ2.30 مساء، وتنقل قناة bein Extra 1 المباراة على الهواء مباشرة.

أرسنال ضد بورنموث: تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتنقل قناة bein Sports 2 المباراة على الهواء مباشرة.

مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون: تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ5 مساء، وتنقل قناة bein Sports 1 المباراة على الهواء مباشرة.

مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس: تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ5 مساء، وتنقل قناة bein Sports 6 المباراة على الهواء مباشرة.

نيوكاسل يونايتد ضد بيرنلي: تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ5 مساء، وتنقل قناة bein Extra 2 المباراة على الهواء مباشرة.

وست هام ضد شيفيلد: تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ5 مساء، وتنقل قناة bein Extra 3 المباراة على الهواء مباشرة.

إيفرتون ضد لوتون تاون: تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ5 مساء، وتنقل قناة bein Extra 1 المباراة على الهواء مباشرة.

ليفربول ضد توتنهام: تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ7.30 مساء، وتنقل قناة bein Sports 1 المباراة على الهواء مباشرة.