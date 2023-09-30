شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على قيادة حمدى النقاز للجبهة اليمنى فى مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلى على استمرار الدفع بالتونسى حمدى النقاز في الجبهة اليمنى للدراويش في مباراة الأهلى المقرر لها الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري.

ويأتي هذا القرار بعد تألق حمدى النقاز في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة وتسجيله هدفًا من ركلة جزاء وصناعة هدف آخر ليقود الدراويش للفوز على زعيم الثغر بثلاثية مقابل هدف في أول ظهور له بالموسم الجديد مع الفريق الأصفر.

وكان حمدى النقاز قد تخلف عن إنطلاق فترة إعداد الإسماعيلى بسبب أزمة التأشيرة قبل أن يعود ويخضع لبرنامج بدنى مكثف استرد من خلال فورمته الفنية والبدنية.

اتفق الجهاز الإداري للنادى الإسماعيلى مع نظرائهم في نادى كهرباء الإسماعيلية على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين مساء غدٍ الأحد، ضمن خطة الدراويش للاستعداد لمواجهة الأهلي بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها الأحد بعد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

فى سياق آخر، قال الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، إن أحمد عادل عبد المنعم حارس المرمى تعرض لشرخ فى وجه القدم خلال لقاء الاتحاد السكندري، وذلك بعد ثبوت حجم إصابته عبر الأشعة.

وأكمل تصريحاته: "الحارس سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوعين قبل أن يخضع لأشعة أخرى لتوضيح مدى شفائه من تلك الإصابة".

وبذلك يتأكد غياب حارس الدراويش عن لقاء الفريق القادم أمام الأهلى مطلع الشهر المقبل لحساب الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المحلي.