شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف كهربا من المشاركة مع الأهلى فى مباراة إنبى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلى فى مباراة فريقه المقبلة أمام انبى بكأس مصر بشكل عادى وفقًا للرؤية الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

فلقد كشف عامر حسين، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة فى تصريحات صحفية بوقت سابق عن موقف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة مع فريقه بسبب عقوبة الايقاف التى صدرت بحقه.

وقال عامر حسين: "لجنة التظلمات، أصدرت قرارًا بإيقاف كهربا 6 مباريات، سيتم تطبيق اللائحة على اللاعب، العقوبة ستطيق على الدوري فقط وهي البطولة التي تم العقاب فيها وفقًا للائحة الموسم الماضي".

وأوضح: "من بداية هذا الموسم سيتم تطبيق عقوبات الدوري وكأس الرابطة مع بعض، بينما عقوبة كهربا، كانت من الموسم الماضي، لذلك ستطبق في الدوري فقط".

يفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا 5 مباريات قادمة فى الدوري بسبب الإيقاف حيث نفذ العقوبة فى مباراة الاهلى والمصري البورسعيدى بالجولة الاولى للدوري والتى فاز بها المارد الاحمر برباعية دون رد .

وشارك كهربا فى التشكيل الأساسى لمباراة الأهلى وسان جورج الاثيوبى بإياب دور الـ32 لدوري ابطال أفريقيا وسجل هدفين والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية دون رد .

و يغيب كهربا عن الأهلى فى 5 مباريات بالدوري بداية من مواجهة الاسماعيلى المقرر لها الاحد بعد القادم بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة، فى مسابقة الدوري العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.

ويغيب كهربا عن فريقه الأهلي في المباريات الست الأولى بمسابقة الدوري الجديد بعد الرجوع إلى لائحة المسابقات بالدوري، نظرا لأن العقوبة لم تصل لـ8 مباريات فأكثر، وبالتالي تطبق في المسابقة التي ارتكب فيها اللاعب الواقعة أو الخطأ، حيث تنص اللائحة على فصل العقوبات في المسابقات المختلفة طالما كانت العقوبة أقل من 8 مباريات.