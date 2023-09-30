شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يخسر أمام أمريكا بتصفيات أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب رجال الكرة الطائرة، أمام نظيره الأمريكى بنتيجة 3 / 0، فى أولى مبارياته بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز مؤخرًا ببطولة أفريقيا التى أقيمت فى مصر.

وتقام التصفيات فى اليابان، حيث توجه منتخبنا الوطنى إلى طوكيو فى أول أمس الخميس استعدادًا للمنافسات.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الطائرة ثانى مواجهاته أمام اليابان غدًا الأحد ثم صربيا يوم الثلاثاء المقبل، ثم سلوفينيا يوم 4 أكتوبر المقبل وتونس يوم 6 من الشهر نفسه القادم وتركيا يوم 7 ثم فنلندا يوم 8 أكتوبر.

وضمت قائمة اللاعبين كلاً من: أحمد يوسف، حسام يوسف ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عمر ومحمد مصطفى " لعبة " ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمصان ومحمد المهدى ومحمد رضا وأشرف اللقانى.

ويقود المنتخب فنيا فلافيو جولينيلى وحسن حصرى مدربا عاما ومحمد بخيبت المدرب وأحمد سعودى طبيب وسامح ظلام أخصائى العلاج الطبيعى وأحمد سيد محلل تقنى ووجيرو مخطط أحمال.

وتوج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى اختتمت بمصر بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات.

ونجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول فى فورمة المباريات، وهو اللقب التاسع فى تاريخ الفراعنة.