شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يجهز القوة الضاربة لمواجهة أرتا سولار وحصد بطاقة التأهل بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، للدفع بكل القوة الضاربة فى مواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم، السبت باستاد القاهرة الدولي.

ويرغب أوسوريو فى الدفع بكافة العناصر الأساسية بالفريق، من بداية المباراة، من أجل تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل لدور مجموعات الكونفدرالية، خاصة فى ظل خسارة الزمالك فى أثيوبيا بهدفين دون رد، وهو ما سيصعب المباراة.

وحشد المدير الفنى للزمالك معظم لاعبى فريقه فى القائمة التى ضمت كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد، خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حاتم سكر، خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله " نيمار " - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي، خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.

ومن المنتظر أن يخوض أوسوريو المباراة بتشكيل هجومى، حتى يتمكن من تسجيل أكثر من هدفين، فى الوقت ذاته سيسعى المدرب لتأمين الدفاع والوسط، خوفًا من المرتدات.