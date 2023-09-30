شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يجهز القوة الضاربة لمواجهة أرتا سولار وحصد بطاقة التأهل بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، للدفع بكل القوة الضاربة فى مواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم، السبت باستاد القاهرة الدولي.
ويرغب أوسوريو فى الدفع بكافة العناصر الأساسية بالفريق، من بداية المباراة، من أجل تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل لدور مجموعات الكونفدرالية، خاصة فى ظل خسارة الزمالك فى أثيوبيا بهدفين دون رد، وهو ما سيصعب المباراة.
ومن المنتظر أن يخوض أوسوريو المباراة بتشكيل هجومى، حتى يتمكن من تسجيل أكثر من هدفين، فى الوقت ذاته سيسعى المدرب لتأمين الدفاع والوسط، خوفًا من المرتدات.
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