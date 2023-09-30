شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحذر من مرتدات أرتا سولار الجيبوتى.. وتعليمات خاصة للهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مدافعى فريقه من مرتدات فريق أرتا سولار الجيبوتى، فى المباراة التى ستجمعهما اليوم، السبت، فى السابعة مساءً، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص أوسوريو على التحدث مع مدافعى الفريق حول أهمية تأمين المرتدات، حتى لا يستغل فريق أرتا سولار المساحات التى ستتواجد خلف مهاجمى الزمالك فى حالة الهجوم، وشن هجمات مرتدة قد تكلف الفريق الأبيض هدف يربك جميع الحسابات.

كما شدد أوسوريو على مهاجمى الزمالك، ضرورة التعامد بحذر وعدم ترك مساحات كبيرة خلفهم، مع استغلال كافة الفرص لتحقيق الفوز بنتيجة أكبر من 2، وحصد بطاقة التأهل.