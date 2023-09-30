اخبار الرياضه

أوسوريو يحذر من مرتدات أرتا سولار الجيبوتى.. وتعليمات خاصة للهجوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحذر من مرتدات أرتا سولار الجيبوتى.. وتعليمات خاصة للهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مدافعى فريقه من مرتدات فريق أرتا سولار الجيبوتى، فى المباراة التى ستجمعهما اليوم، السبت، فى السابعة مساءً، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص أوسوريو على التحدث مع مدافعى الفريق حول أهمية تأمين المرتدات، حتى لا يستغل فريق أرتا سولار المساحات التى ستتواجد خلف مهاجمى الزمالك فى حالة الهجوم، وشن هجمات مرتدة قد تكلف الفريق الأبيض هدف يربك جميع الحسابات.

كما شدد أوسوريو على مهاجمى الزمالك، ضرورة التعامد بحذر وعدم ترك مساحات كبيرة خلفهم، مع استغلال كافة الفرص لتحقيق الفوز بنتيجة أكبر من 2، وحصد بطاقة التأهل.

وحشد المدير الفنى للزمالك معظم لاعبى فريقه فى القائمة التى ضمت كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد، خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حاتم سكر، خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "" - أحمد سيد "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي، خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري. 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا