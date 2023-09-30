شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على إعادة الشحات وبيرسى تاو لتشكيل الأهلى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على عودة الثنائى حسين الشحات وبيرسى تاو لاعبي الفريق للتشكيل الأساسى فى مباراة إنبى المقبلة بكأس مصر.

وشارك الشحات وبيرسى تاو فى مباراة سان جورج الإثيوبى أمس الجمعة من مقاعد البدلاء بعدما فضل المدرب السويسري إراحة الثنائى فى ظل كثرة ارتباطات المارد الأحمر على الصعيد المحلى والأفريقى بالفترة المقبلة.

يبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم السبت الاستعداد لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

بات حسين الشحات نجم النادى الأهلى على بعد هدف وحيد من معادلة إنجاز الثنائى محمد بركات وأمادو فلافيو، نجمى المارد الأحمر السابقين، فى قائمة هدافى الأهلى بالبطولات الأفريقية.

ونجح حسين الشحات فى معادلة رقم حسام حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، في عدد الأهداف المسجلة فى البطولات الأفريقية برصيد 17 هدفا بمختلف البطولات الأفريقية، بعد هدفيه فى شباك سان جورج الإثيوبي بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما تخطى حسين الشحات، لاعب الأهلي، الثنائي علاء إبراهيم والمغربي وليد أزارو، ويبتعد بهدف وحيد عن فلافيو ومحمد بركات (18 هدفا)، ليكون أمامه فرصة كبيرة لتخطى الثنائي والاقتراب أكثر من صاحب المركز الرابع وليد سليمان الذي سجل 20 هدفا.

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إلى دور الستة عشر «دور المجموعات» لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سانت جورج الإثيوبي بسباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ32، حيث حقق الأهلي الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة قبل أن يكمل تفوقه مساء أمس بالفوز 4/0 على منافسه الإثيوبي.

قدم الأهلي عرضًا قويًّا ومبهرًا، مسيطرًا تمامًا على منافسه بأنياب هجومية مؤثرة أثمرت عن زيارة شباك سانت جورج أربع مرات، حيث افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل في الدقيقة 10، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ثم أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث في الدقيقة 39، ثم اختتم كهربا رباعية الأهلي برأسية في الدقيقة 63.