شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين.. بروكسى يتجه إلى أسيوط اليوم استعدادًا لمواجهة البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه فريق بروكسى بقيادة محمد حامد، اليوم السبت، إلى أسيوط استعدادًا لمواجهة فريق بترول أسيوط في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى المحترفين المقرر لها الإثنين المقبل.

ونجح فريق بروكسى في خطف نقطة مهمة أمام القناة بعدما كان متأخرا بهدفين نظيفين، ليعود ويحقق التعادل في آخر 10 دقائق في المباراة ليحصل على نقطة ثمينة في افتتاح المسابقة.

في المقابل، نجح فريق بترول أسيوط في العودة لأسيوط بالثلاث نقاط بعد الفوز على فريق النصر للتعدين بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعتلى صدارة ترتيب جدول المحترفين متساويا مع المصرية للاتصالات.

نجح 19 لاعبا فى تسجيل 20 هدفا فى مباريات الجولة الأولى بمعدل هدفين في كل مباراة، ويعتلى قائمة الهدافين اللاعب إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت الذى سجل ثنائية فى شباك أسوان، ثم هدف لكل من إبراهيم القاضى وأحمد ممدوح وأحمد خالد وأحمد أشرف وعبد الرحمن الخميسى، على حسين ومؤمن عاطف وأحمد رأفت، اكرم عبد ربه ومحمد رضا وحسام بركات ومصطفى الصفتي، إسلام صبحي وشيكا وكوليبالي وأحمد حسني، يوسف بيبو، محمد عاطف.

وانتهت مباراتان بدون تسجيل أهداف في الجولة الأولى، والأولى كانت افتتاح الجولة بين السكة الحديد مع لافيينا والتي شهدت حالة الطرد الوحيدة في الجولة للاعب السكة "سيلا"، والمباراة الثانية بين الصاعدين من الدرجة الثالثة هما النجوم ومكادى.