شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن أرتا سولار منافس الزمالك اليوم فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. واستقبل الزمالك الهدفين في الشوط الثاني، بعدما كان مسيطرًا بشكل كبير على مجريات الشوط الأول، حيث أضاع أكثر من هدف حقيقي.

وسجل هدفى مباراة الزمالك وأرتا سولار، جابريل دادزي الهدف الأول بالدقيقة 55 ثم دواليه محمود البيه الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وخسر الزمالك لأول مرة في تاريخه بالبطولات الإفريقية أمام نادي من جيبوتي، عقب سقوطه بثنائية دون رد أمام أرتا سولار.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء في السطور التالية عن أبرز 10 معلومات عن الفريق الجيبوتى..

1_ 1980 تاريخ تأسيس أرتا سولار الجيبوتى.

2_ توج أرتا سولار بالدوري الجيبوتى مرتين فى تاريخه وتوج بالكأس أربعة مرات وكأس السوبر مرتين.

3_ أنهى أرتا سولار الدوري الجيبوتى الموسم الماضى محتلا المركز الثالث.

4_بوزيان بن عربي هو المدير الفنى للفريق الجيبوتى وهو جزائري الجنسية - 54 سنة - يقود الفريق منذ يناير 2023 وعمل كمدرب مع عدد من الفرق ومدير فني مؤقت مع اتحاد العاصمة عام 2020.

5_ القيمة التسويقية: 800 ألف يورو.

6_ الأيفوارى سالومون كالو والكاميرونى أليكس سونج أبرز نجومه.

7_ خسر من المقاولون في الدور التمهيدي للكونفدرالية فى 2020 بنتيجة 10-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

8_ آرتا سولار تأهل إلى دور الـ 32 بالفوز على هورسييد الصومالي بنتيجة 3-0.

9_ كان اسمه الأساسي الاتحاد الرياضي بأرتا.

10_ أرتا سولار الجيبوتي أحد أندية الدوري الجيبوتي الممتاز ينتمي لمدينة صغيرة تدعى أرتا.