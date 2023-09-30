شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات جمعت أرتا سولار مع الأندية المصرية قبل مواجهة الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير نادى الزمالك مواجهة الفريق الأبيض وأرتا سولار الجيبوتى المقرر السابعة لها اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل أرتا سولار الجيبوتي لملاقاة الزمالك فى دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي عقبة فريق هورسييد الصومالي بالفوز فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب بسداسية نظيفة.

ولم يسبق للفريق الجيبوتى مواجهة الزمالك قبل لقاء الذهاب الذى انتهى بفوز بطل جيبوتى بهدفين دون رد، بينما كانت له مواجهة مع الأندية المصرية ممثلة فى نادى المقاولون العرب.

سبق والتقى أرتا سولار مع فريق المقاولون العرب في الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2020.

فاز المقاولون العرب فى مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله أليكس سونج بالخطأ فى مرماه.

بينما فى مباراة الإياب حقق المقاولون فوزًا كاسحًا بنتيجة 9 – 1 سجل منهم مهاجم الزمالك الحالى سيف الجزيري "هدفين"، ليتأهل الذئاب بمجموع المباراتين 10 /1.