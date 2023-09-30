شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب تقريرا فنيا عن 4 مباريات للأهلى قبل موقعة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى تقريراً من جهازه المعاون عن 4 مباريات خاضها النادى الاهلى محلياً وأفريقيا منذ بداية الموسم وذلك قبل مواجهة المارد الأحمر الاحد المقبل بستاد برج العرب بالجولة الثالثة للدوري المصري.

وخاض الأهلي هذا الموسم؛ 4 لقاءات جاءت كالتالي: مباراة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي، والمصري البورسعيدي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، والثالثة والرابعة مع فريق سان جورج الإثيوبي بذهاب وإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الأهلى بحثاً عن تحقيق الانتصار الثانى في الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تجميع النقاط وعدم تكرار سيناريو المواسم الماضية، خاصة بعد الهزيمة أمام زد، كما حذر اللاعبين من تكرار الأخطاء الساذجة التي تحدث في المباريات الماضية.