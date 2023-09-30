الامارات | عشّاق ميسي في ميامي مستاؤون من ارتفاع أسعار التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر عشّاق بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن غضبهم من مضاعفة ناديه إنتر ميامي الأميركي أسعار التذاكر الموسمية للموسم المقبل، لكن فرصة متابعة أفضل لاعب كرة قدم في العالم سبع مرات لا تزال تغري كثيرين رغم كلفتها العالية. وأرسل النادي المملوك من رجل الأعمال خورخي ماس ونجم كرة القدم الإنكليزية السابق ديفيد بيكهام، رسائل ألكترونية للمشجعين الخميس تتضمن تفاصيل أسعار تجديد التذاكر.

وكانت أرخص تذكرة لهذا الموسم 485 دولاراً أميركياً، لكن "تأثير ميسي" يعني انها سترتفع إلى 884 دولاراً لمكان وراء المرمى في المباريات الـ17 على أرض الفريق المشارك في دوري كرة القدم الأميركي. وهذا يعني 52 دولاراً للمباراة الواحد. أما المقاعد التي توفّر رؤية أوسع، القريبة من خط منتصف الملعب مع إمكانية الوصول إلى "النادي" الذي يوفّر الطعام والشراب، فارتفع سعرها من 3600 دولار إلى 7650، وهناك ارتفاع مماثل في معظم المقاعد الباهظة الثمن.

في أوروبا، تبلغ قيمة أرخص تذكرة موسمية لمشاهدة مانشستر سيتي الإنكليزي في دوري الأبطال 469 دولاراً، فيما تصل الأعلى ثمناً إلى 1256 دولاراً، علماً ان عروض الضيافة منفصلة عن التذاكر الموسمية. وفي برشلونة الإسباني، النادي السابق لميسي حيث سطّر انجازات رائعة، يبلغ سعر أرخص تذكرة موسمية 380.53 دولاراً والأعلى 919.62.

يذكر ان حاملي التذاكر الموسمية كانوا محميين هذا الموسم من الارتفاع الهائل لتذاكر المباريات الواحدة لميامي، بعد قدوم ابن السادسة والثلاثين في يوليو من باريس سان جرمان الفرنسي. وفي الواقع، استفاد البعض من تذكرته الموسمية لبيع بعض تذاكر المباريات بأسعار مرتفعة في السوق الموازية. وسيكون متاحاً للمشجعين تخفيض خيارات مقاعدهم بحال رغبوا بذلك، وقال مصدر في النادي ان لائحة الانتظار طويلة للحصول على التذاكر الموسمية.

ويخوض إنتر ميامي الموسم الرابع فقط بعد تأسيسه، فيما يعبّر المشجعون عن انزعاجهم من أزمة التذاكر، بعد سنوات من الانتظار لظهور ناد يمثلهم في المستوى الأوّل. وينوي النادي الانتقال من ملعبه الحالي الموقت في فورت لودردايل إلى الملعب الجديد "ميامي فريدوم بارك" بالقرب من مطار ميامي الدولي. وسيكون الملعب البالغة تكلفته 350 مليون دولار، جزءاً من مشروع تطوير وترفيه بقيمة مليار دولار.