الدوري السعودي.. موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 منافسات الجولة الثامنة في الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، ويشهد ختام الجولة عدة مباريات، أبرزها مباراة الأهلي والاتفاق.

نستعرض موعد مباريات ختام الجولة الثامنة والقنوات الناقلة:

أبها – الرياض، الساعة 3:00 عصرًا، على قناة SSC Sports.

الرائد – الأخدود، الساعة 6:00 مساءًا، على قناة SSC Sports.

الفتح – الوحدة، الساعة 6:00 مساءًا، على قناة SSC Sports.

الأهلي – الاتفاق، الساعة 9:00 مساءًا، على قناة SSC Sports.

الخليج – ضمك، الساعة 9:00 مساءًا، على قناة SSC Sports.