شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الاتحاد السكندري فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر عن القائمة المشاركة فى البطولة العربية التى تقام بقطر فى الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.

تضم القائمة 14 لاعبًا هم، هيثم كمال، أحمد عادل دولا، المحترف هاريس، مختار غيازة، يوسف شحاتة، مصطفى فودة، محمد طه، عبد الرحمن خالد، باسم الليثي، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، ياسر صالح، علي أحمد، شاتون شورتر

وفيما يخص مباريات البطولة فجاءت كالتالى:

الإثنين 2 أكتوبر

الاتحاد السكندري مع اتحاد الجزائر

الأهلى مع الاتحاد الليبى

الثلاثاء 3 أكتوبر

الاتحاد السكندري مع دينامو اللبناني

الأربعاء 4 أكتوبر

الأهلى مع مجد طنجة

الخميس 5 أكتوبر

الاتحاد السكندري مع الأهلى القطري

الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.