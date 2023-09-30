شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين ينافسون على برونزية بطولة سيرياس A للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 3 لاعبين من منتخب الكاراتيه فى التأهل إلى المنافسة على الميدالية البرونزية فى بطولة سيرياس A والتى تقام بقبرص، واللاعبون هم مصطفى الغباشى، عبد الرحمن عبد السلام، بالإضافة إلى زياد محمد.

كان منتخبا السيدات والرجال تأهلا إلى نهائي البطولة ليضمنا ميداليتين للبعثة المصرية في البطولة.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة 7 لاعبين وهم زياد محمد، عبد الرحمن هشام، مصطفى غباشى، آية هشام، أسماء مجدى بالإضافة إلى نهى عمرو ويرافق البعثة محمد سعد عضو مجلس الإدارة، وإبراهيم مجدى مدرب الكاتا، بالإضافة إلى 7 حكام دوليين.

من ناحية أخرى، عقدت أمس الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للكاراتيه، والتى شهدت اعتماد تعديل بعض البنود فى "اللائحة الاسترشادية" للاتحاد، وابرزها يخص نظام الانتخابات، حيث سيتم وضع نظام "القائمة المغلقة".